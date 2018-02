Unicef efter usædvanlig meddelelse om »barbarisk« angreb: Måske får danskerne et nyt blik på Syrien

Ovenstående video viser angiveligt billeder fra bombardementet i det østlige Ghouta i Syrien. Videoen kommer fra Syrian Civil Defence.

Tirsdag blev det for meget for Unicef.

Ligesom resten af verden havde nødhjælpsorganisationen hørt gruopvækkende efterretninger fra byen Ghouta i Syrien lidt uden for hovedstaden Damaskus.

Videoer har vist grædende børn overdænget af støvede murbrokker, og der er blevet talt om et af de værste angreb i løbet af den syv år lange borgerkrig.

I løbet af en tre dage lang offensiv er mindst 127 civile blevet dræbt mandag, mens yderligere 45 omkom tirsdag efter en ny byge angreb, ifølge Syrian Observatory. Blandt de døde er mindst 52 børn, lyder det.

Sent tirsdag formiddag udsendte Unicef følgende meddelelse:

»Unicef udsender denne blanke erklæring. Vi har ikke længere ord til at beskrive børns lidelser og vores harme. Har de, der forvolder de her skader, stadig ord for at retfærdiggøre deres barbariske handlinger?«.

Kommer den atypiske meddelelse nu, fordi angrebet er værre, end hvad verden tidligere har set?

»I lang tid har vi vidst, at situationen var alvorlig, fordi vi ikke har haft mulighed for at komme ind i byen med nødhjælp. For ti dage siden fik vi efterretninger fra øjenvidner om, at antallet af underernærede børn er alvorligt stigende, og at alle forsyninger var sluppet op. Børn er svækkede og får ikke medicin, og nu kommer offensiven med bombardementet så. På den måde går situationen fra at være desperat til at blive ubeskrivelig,« siger Line Grove Hermansen, kommunikationsdirektør i Unicef Danmark, til Jyllands-Posten.

Samtidig er der også et lille håb indbygget i meddelelsen, forklarer kommunikationsdirektøren.

»Vi håber, at almindelige mennesker i blandt andet Danmark får en lidt anden vinkel på situationen end den konstante krig. Det kan nogle gange virke, som om det ikke kan blive værre, men det mener vi faktisk, at det er blevet nu. Vi håber, at vi kan få nogen til at stoppe op og tænke over situationen,« siger hun.

»Vi har sendt en masse meddelelser ud efter angreb i Syrien i løbet af de seneste år, og vi har oplevet, at der er relativt lidt respons på det. På et tidspunkt kan man blive lidt blind over for emnet, når man hører, at der endnu engang er blevet dræbt børn, at der endnu engang er blevet overtrådt internationale regler, og at der endnu engang er blevet begået overgreb mod civile,« siger Line Grove Hermansen og slår fast, at Unicef stadig har brug for finansiering og støtte til at uddele nødhjælp.

Unicef håber først og fremmest på, at bombardementet af byen bliver indstillet, så organisationen kan nå ind i byen med nødhjælp.

»Lige så snart der er en pause eller nogen trækker sig fra kampene, så skal vi ind i området og hjælpe befolkningen hurtigst muligt,« siger Line Grove Hermansen.

Ghoutas 400.000 indbyggere har været belejret af præsidentens styrker i fire år, efter syriske oprørsgrupper rykkede ind i 2012.

Præsident Bashar al-Assad har tidligere brugt belejring, udsultning og bombardementer af oprørskontrollerede områder som krigsmetode, blandt andet i det østlige Aleppo i 2016.

Målet er, at civilbefolkningen vender sig mod oprørerne. Hvis ikke det sker, bliver de ofre i det heftige bombardement.

Sune Haugbølle, lektor og mellemøstekspert ved Roskilde Universitet, har udtalt til Jyllands-Posten, at det syriske regime sætter alt ind på at erobre Ghouta på grund af den strategisk vigtige placering tæt på hovedstaden, og fordi det er et af de få områder, hvor oprørere stadig har kontrollen.

»Regimet skrider så til værks på en meget brutal måde, hvor det går efter både bagerier, hospitaler og skoler - altså de civile infrastrukturer - stik imod Genéve-konventionen. Det er med visheden om, at det nok ikke har konsekvenser, fordi Rusland beskytter det, og hverken USA eller Europa er i stand til at gøre noget ved det.«

Mandag opfordrede FN til, at der omgående bliver indgået våbenhvile i området, fordi man mener, at situationen er ved at komme helt ud af kontrol.