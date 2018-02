Også Enhedslisten rejste sig for prins Henrik

Normalt rejser Enhedslistens folketingsmedlemmer sig ikke for kongefamilien i folketingssalen, men i dag var noget andet.

Da afdøde prins Henrik blev mindet med et minuts stilhed i Folketinget tirsdag formiddag rejste alle tilstedeværende politikere sig i respekt.

Således også Pernille Skipper, Nikolaj Villumsen, Finn Sørensen, Johanne Schmidt-Nielsen og andre EL-medlemmer.

Langt hovedparten var klædt i sort i dagens anledning. Med bøjede hoveder holdt de et minuts stilhed.

Da Folketingets formand, Pia Kjærsgaard, holdt mindeord for prinsen kæmpede hun med at holde tårerne tilbage. Flere gange var hendes stemme ved at knække.

Folketinget mindedes prins Henrik ved følelsesladet højtidelighed: Han var sin egen

Forinden havde også regeringen indledt dagens ministermøde i Statsministeriet med et minuts stilhed.

Sædvanligvis venter Enhedslistens medlemmer med at komme ind i salen, til efter kongefamilien har indtaget pladserne i kongelogen og politikerne har sat sig ned. På den måde undgår EL'erne at skulle blive siddende, mens alle andre rejser sig.

Også Zenia Stampe fra De Radikale, som er erklæret republikaner, plejer at undgå at rejse sig for kongehusets medlemmer.

Kl. 11 bisættes prins Henrik fra Christiansborg Slotkirke, men fra Folketinget deltager kun statsministeren og Folketingets formand ved denne ceremoni.