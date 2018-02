Et enigt folketing baner vejen for erstatningssager til Godhavnsdrengene

Der var store smil hos særligt Enhedslisten og SF, da et enigt folketing torsdag formiddag vedtog en lovændring, som blandt andet baner vejen for erstatningssager til de såkaldte Godhavnsdregne.

Lovændringen fjerner med tilbagevirkende kraft forældelsesfristen i sager, hvor børn er blevet misbrugt og svigtet. Fremover får ofrene altså mulighed for at rejse erstatningskrav mod myndigheden, uanset hvornår overgrebet har fundet sted.

De forældelses-frister, der har været i disse sager, har været med til at forhindre ofrene i opnå retfærdighed. Søren Pape Poulsen, justitsminister De forældelses-frister, der har været i disse sager, har været med til at forhindre ofrene i opnå retfærdighed.

Både venstrefløjen, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet har presset på for ændringen.

Enhedslistens retsordfører Rune Lund var derfor en glad mand, da han gik på talerstolen kort før den endelige afstemning:

»Det er en stor dag i dag, fordi det er en god dag for retfærdigheden,« sagde han.

Samtlige 101 fremmødte folketingsmedlemmer stemte for lovforslaget.

I folketingssalen var også flere af godhavnsdrengene, som personligt var mødt op for at følge vedtagelsen fra tilhørerpladserne.

Overblik: Sagen om Godhavnsdrengene

De var blandt de tilrige drenge, som i 1950'erne, 60'erne og 70'erne blev udsat for overgreb, misbrug og svigt på drengehjemmet Godhavn i Nordsjælland. Siden da har mange af dem kæmpet for at få en officiel undskyldning fra staten og eventuelt erstatning.

Nu vil kampen for erstatning fortsætte ved domstolene, fastslog Rune Lund.

Også SF’s retsordfører Karsten Hønge er lykkelig for vedtagelsen, som han i en pressemeddelelse kalder »historisk«.

»Det er på høje tid, at vi får taget det her skridt. Hvis man som barn bliver misbrugt seksuelt kan der gå mange år med skam, sympati for misbrugeren og sorte huller i hukommelsen, der kan gøre det svært at anmelde de her ting. Nu giver vi voksne mulighed for at få retfærdighed ved at bringe sagen for domstolene – også selvom, der er gået nogle år siden forbrydelserne fandt sted,« siger Hønge.

Både SF og Enhedslisten efterlyser dog stadig en officiel, statslig undskyldning til Godhavnsdrengene.

Tirsdag var en samlet opposition enig om at give sådan en undskyldning, som altså ser ud til at komme, hvis magten skifter ved næste valg.

Hidtil har reglerne for erstatningsager været sådan, at et erstatningskrav mod eksempelvis en kommune som udgangspunkt bliver forældet tre år efter, at kommunen bliver bekendt med, at den burde have grebet ind. I visse sager kan forældelsesfristen dog hæves helt op til 30 år, hvis sagsøgeren kan dokumentere, at han eller hun har lidt personskade.

I november afviste Østre Landsret en erstatningssag fra Poul-Erik Rasmussen, der i 1960’erne boede på Godhavn, fordi sagen var forældet.

For Poul-Erik fra Godhavn handler det ikke om penge: »Pengene betyder ikke en skid, men jeg forstår ikke, at et velfærdssamfund ikke har råd til at sætte et lille plaster på såret« Kommunerne behøver ikke at frygte milliondyre erstatningssager, hvis forældelsesfristen ændres. 20.-30.000 kr. og en undskyldning kan være nok, siger Godhavn-dreng.

Det har også været et krav, at man skulle anmelde sager om voldtægt og seksuelt misbrug af børn inden for 72 timer for at få offererstatning fra staten. Denne regel bliver nu også ophævet

Ud over er forældelsesfristen nu er aflivet, indføres der også en nedre grænse på 150.000 kr. i tortgodtgørelse i grove tilfælde af seksuelt misbrug af børn.

Desuden forhøjes godtgørelsesniveauet i alle sager om seksuelle krænkelser med omkring en tredjedel, og i sager om fuldbyrdet voldtægt stiger godtgørelsesniveauet med yderligere cirka en tredjedel.

Justitsminister Søren Pape Poulsen (K) understreger, at seksuelle og seksuelle overgreb og særligt overgreb mod børn er en utilgivelig forbrydelse, som kan efterlade ofret med evige ar på sjælen.

»De forældelsesfrister, der har været i disse sager, har været med til at forhindre ofrene i opnå retfærdighed. Derfor er jeg glad for, at et bredt flertal i Folketinget bakker op om en markant forbedring for ofrene, så de nu kan få bedre adgang til erstatning og godtgørelse og en mere retfærdig behandling,« siger han i en pressemeddelelse.