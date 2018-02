Ambitionerne var tårnhøje: Regeringens jobmålsætning går i minus

Selv om en af regeringens vigtigste målsætninger er at øge det såkaldte arbejdsudbud og dermed beskæftigelsen på sigt, viser Finansministeriets beregninger, at det går den forkerte vej.

Regeringens ministre har ellers adskillige gange understreget, at dansk økonomi har brug for flere hænder på arbejdsmarkedet, og VLAK har i regeringsgrundlaget et mål om at øge arbejdsudbuddet med »55.000 til 60.000« personer frem mod 2025.

Men siden den 28. november 2016, da trekløverregeringen blev dannet, er der indgået en række aftaler og foreslået regelændringer, der øger og svækker beskæftigelsen – men som samlet set går i minus.

»Det har været op ad bakke for regeringen at levere, og det ser helt urealistisk ud at nå målsætningen,« siger professor i økonomi Bo Sandemann Rasmussen fra Aarhus Universitet.

Regeringen og DF har for eksempel lavet en aftale, der skal gøre det muligt at få udbetalt opsparingen til efterløn mod til gengæld at blive på arbejdsmarkedet indtil pensionsalderen. Det øger beskæftigelsen med 700 personer.

Den anden vej trækker en aftale om en ny ferielov, der giver mulighed for at holde ferie med løn i begyndelsen af en ansættelse. Aftalen om ferieloven svækker samlet set beskæftigelsen med 1.400 personer.

Senest har regeringen foreslået en regelforenkling på beskæftigelsesområdet, der vil trække i den forkerte retning. Det skyldes, at kontanthjælpsmodtagere skal aktiveres senere end i dag.

Så selv om flere kommer i arbejde i disse år, trækker regeringens indgåede aftaler og forslag beskæftigelsen i minus med 100 personer ifølge regeringens egne tal.

Liberal Alliances finansordfører, Joachim B. Olsen, ærgrer sig, men anklager de andre partier i Folketinget:

Historiske høje ambitioner: Målet var 60.000 flere - regnskabet viser 100 færre LA’s ordfører er deprimeret og skyder på resten af Folketinget, mens finansministeren fastholder optimismen.

»Det er dybt deprimerende, at der ikke kan findes et flertal for at øge beskæftigelsen i Danmark,« siger han.

Han anerkender derfor, at det er »aldeles urealistisk« i det nuværende Folketing at nå regeringens mål.

Finansminister Kristian Jensen (V) tror fortsat på ambitionerne:

»For eksempel er vi kommet med bud på at gøre det nemmere at tiltrække udenlandsk arbejdskraft, og vi ønsker at lave en SU-reform.«