Finanslovspenge til de ældre er fordelt

Med finansloven for 2018 blev det aftalt, at kommunerne skal have 500 millioner kroner årligt mere til de ældre. Og nu har regeringen fordelt pengene mellem kommunerne.

Det oplyser Sundheds- og Ældreministeriet i en pressemeddelelse.

Kommunerne kan bruge midlerne til at ansætte nye medarbejdere eller opjustere deltidsansatte på plejehjem eller i hjemmeplejen.

- Det bliver kommunernes opgave at vurdere, hvor behovet for ekstra medarbejdere er størst, og hvilke kompetencer der er behov for lokalt, udtaler ældreminister Thyra Frank (LA) i pressemeddelelsen.

- Ønsket er, at de ældre vil mærke, at der er lidt mere tid til nærhed, pleje og omsorg, og at medarbejderne vil opleve bedre arbejdsvilkår, udtaler ministeren.

Kommunerne får pengene udbetalt i løbet af foråret. Det er Økonomi- og Indenrigsministeriet, der har regnet ud hvor stor en del af de 500 millioner kroner, hver kommune skal have.

Det er sket med på baggrund af "udligningssystemets demografiske nøgle vedrørende ældre", oplyses det.