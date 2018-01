Storstrømsbro skal bygges uden italiensk entreprenør

Vejdirektoratet kan nu underskrive kontrakten med det italienske entreprenørkonsortium, som skal bygge ny storstrømsbro.

Det besluttede forligskredsen bag Storstrømsbroen tirsdag aften.

Men den ene af konsortiets tre entreprenører, Condotte, bliver ikke en del af projektet. Det oplyser Transport-, Bygnings- og Boligministeriet.

Det skyldes, at konsortiet inden fristens udløb onsdag klokken 12.00 ikke har givet tilsagn om, at Condotte kan underskrive kontrakten.

Derfor udgår Condotte af kontrakten, så Vejdirektoratet kun indgår en aftale med de to øvrige firmaer, siger transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (LA) i en pressemeddelelse.

Kontrakt på ny storstrømsbro kan underskrives snart

- Det er positivt, at Itinera og Grandi Lavori Fincosit stiller med en stor økonomisk garanti, og at de kan løse opgaven med at bygge den nye Storstrømsbro. Nu kan vi komme videre i processen, så byggeriet af broen ikke bliver forsinket, siger ministeren.

Løsningen med et konsortium bestående kun af to selskaber er valgt på anbefaling af Kammeradvokaten.

Det vindende konsortium stiller en samlet garanti på 480 millioner kroner, svarende til 23 procent af entreprisesummen.

Forligskredsen har på den baggrund givet sin opbakning til, at Vejdirektoratet kan underskrive kontrakten med det italienske konsortium.

Vejdirektoratet skulle ellers have skrevet under på kontrakten med konsortiet for længst.

Men efter at to af de tre firmaer i konsortiet blev anklaget for korruption ved en italiensk domstol, valgte transportministeren 19. december at udskyde underskriften med de tre italienske firmaer og få Kammeradvokaten ind over byggeprojektet til 2,1 milliarder kroner.

Med aftalen kan arbejdet med at bygge broen kunne gå i gang i 2018. Planen er, at den nye bro kan stå klar i 2022 for biler og i 2023 for tog.