Analytiker: Kvote-sagen vækker dårlige minder om Løkke hos vælgerne

Når statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) på et samråd kl. 13 i dag skal svare på spørgsmål om sin relation til de såkaldte kvotekonger, er hans største problem, at sagen vækker minder om andre dårlige sager.

Sådan lyder vurderingen fra Jyllands-Postens politiske analytiker, Marchen Neel Gjertsen, der mener, at sagen kan risikere at gå ud over Løkkes troværdighed.

Guide: Det skal du vide om statsministeren og storfiskeren Statsministeren skal onsdag i samråd og svare på, om han har givet forkerte oplysninger til Folketinget i sagen om fiskekvoter. Centralt står forholdet til Thyborøn-fiskeren John-Anker Hametner Larsen. Få overblikket her.

»Man aktiverer noget hos vælgerne, hvor Løkke har haft nogle gevaldige troværdighedsdyk på grund af andre dårlige sager. Løkkes største problem ved samrådet i dag er, at det henleder opmærksomheden på en dagsorden, der på ingen måde er god for ham,« siger hun.

Kvotekonger Kvotekonger er betegnelsen for en række storfiskere, der ifølge kritikere i årevis har nydt godt af alt for løse regler for administrationen af fiskerettigheder i dansk farvand.

Reglerne er senere blevet strammet, men ifølge et flertal i Folketinget skulle regeringen have armen vredet om, inden den tog handling. Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen fik endda en næse for at have tilbageholdt oplysninger om mulige indgreb mod kvotekonger.

Den »dagsorden« handler om at Dansk Folkepartis fiskeriordfører, Ib Poulsen, sammen med oppositionen mistænker - indtil videre uden konkret dokumentation - at storfiskere via. donationer til Løkkefonden har købt sig til indflydelse på regeringens firskeripolitik.

Derfor skal Løkke på det præcis én time lange samråd i dag svare på, om han har givet »korrekte og fyldestgørende oplysninger« om sin relation til de såkaldte kvotekonger under et samråd i november.

Løkke har på forhånd meldt ud, at der er en række af spørgsmålene, han ikke vil svare på. Det er blandt andet spørgsmål om en gave, han har fået af storfiskeren John-Anker Hametner Larsen, til at benytte et sommerhus gratis, sådan som Ekstra Bladet har afsløret.

Thulesen tier om DF-ordførers angreb på Løkke i kvotesag

Derfor vil opgaven for Løkke på samrådet i dag være at overbevise danskerne, journalisterne og oppositionen om, at der »ikke er noget at komme efter«, lyder det fra Marchen Neel Gjertsen.

»Løkke håber, at man bagefter vil sige, at statsministeren har fat i den lange ende og uretmæssigt har været udsat for en blodrus. At det er ham, der har været offeret, og at alle andre skal have det lidt skidt over den måde, han er blevet behandlet på.«

Det er spændende, hvordan Lars Løkke Rasmussen gebærder sig i forhold til støttepartiet Dansk Folkeparti, påpeger analytikeren. Sidder støttepartiet tilbage med flere spørgsmål end svar, når samrådet er slut, har han et problem.

»Det her en svær sag for DF, fordi vi har en fiskeriordfører (Ib Poulsen, red), som er meget engageret og ikke har lagt fingre imellem, hvor dårligt han mener, Løkke har håndteret sagen. Men samtidig har DF også en partiformand (Kristian Thulesen Dahl, red.) der ikke vil rodes for meget ind i det det. Så det er en svær balancegang for dem.«

Før samrådet om kvotekongerne: Løkke står i et minefelt af moral, politik og jura Statsministeren er blevet kritiseret for at udvise dårlig dømmekraft. Nu er han også blevet meldt til politiet.

Både journalister og oppositionen vil bruge samrådet i dag til at prøve at få statsministeren til at afsløre ting, som kan pege i retning af, hvor man skal grave videre, mens det for Løkke i højere grad handler om helt at afslutte sagen, mener hun.

»Er der nogle andre potentielle problemer i det her? Er der noget at komme efter i Løkkefonden, har der været andre fødselsdagsgaver fra kvotekonger? Løkke håber at kunne sætte et punktum, mens de andre ser det som et komma,« lyder vurderingen fra Marchen Neel Gjertsen.