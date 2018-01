Thulesen tier om DF-ordførers angreb på Løkke i kvotesag

Venstres top kalder det "fuldstændig uhørt", at DF-fiskeriordfører Ib Poulsen tirsdag udtalte til Ritzau, at der tegner sig et billede af, at kvotekonger har købt sig adgang til statsminister Lars Løkke Rasmussen (V).

Men på vej ind til Dansk Folkepartis gruppemøde tirsdag vil DF-formand Kristian Thulesen Dahl hverken forholde sig til kritikken fra sin partifælle eller modsvaret fra regeringspartiet.

Er du enig med fiskeriordfører Ib Poulsen (DF) i, at det lugter af, at kvotekonger har kunnet købe sig adgang til Løkke og regeringens politik?

Claus Hjort om DF-kritik af Løkke: Det er noget svineri

- Jeg har forstået det sådan, at statsministeren kommer i samråd i morgen, og der giver nogle svar på nogle af de spørgsmål, der er rejst, siger Kristian Thulesen Dahl.

Men er du enig i, at det er det billede, der tegner sig?

- Som jeg har forstået det, kommer statsministeren i samråd i morgen, og der har jeg forstået, at han vil svare på nogle af de spørgsmål, der er rejst. Og det synes jeg, er rigtigt, at han får lejlighed til det.

Når Ib Poulsen siger, at han har en fornemmelse af, at regeringens fiskeripolitik er styret af Lars Løkke Rasmussen, udtaler han sig så på vegne af Dansk Folkeparti?

- Jeg synes, det er rigtig fint, at statsministeren har sagt, at han kommer i samråd i Folketinget i morgen, og der vil han svare på en række af de spørgsmål, der er stillet.

DF: Kvotekonger køber sig adgang til Løkke via Løkkefonden

Men nu spørger jeg ikke om statsministeren, men Ib Poulsen. Udtaler han sig som DF-ordfører eller privatist?

- Jeg hørte godt, hvad du spurgte om, og jeg svarer, at jeg synes, det er fint, at statsministeren kommer i samråd i morgen, og der vil han svare på en række spørgsmål, og så vil vi lytte til statsministerens svar.

Hvilke spørgsmål er det i din optik vigtigt at få svar på fra statsministeren?

- Jeg kan forstå, at statsministeren kommer i Folketingets fiskeriudvalg i morgen og svarer på en række spørgsmål. Det synes jeg, vi skal give ham lejlighed til, og så er det klart, at vi lytter til hans svar.

Har du også et billede af, at man kan købe sig til indflydelse på Venstres politik?

- Jeg konstaterer, at statsministeren i morgen kommer i samråd og giver svar på en række spørgsmål, der er stillet. Og det synes jeg er klogt, at statsministeren gør.

Hvad synes du om Løkkes ageren? Kunne have gjort noget anderledes?

- Jeg synes, det er godt, at statsministeren har meddelt, at han i morgen kommer i samråd og svarer på en række spørgsmål, og så lytter vi til de svar.

Det ligner ikke dig at give det samme svar igen og igen - ligegyldigt hvad vi spørger om. Hvorfor kan du ikke svare på, om du bakker op om din fiskeriordfører?

- Jo, det har jeg altså gjort før.

Så ligegyldigt, hvad vi spørger om, vil du svare, at det er godt, statsministeren kommer i samråd?

- Nu spørger I jo om det samme bare i forskellige afskygninger, og så får I selvfølgelig det samme svar.

Claus Hjort Frederiksen (V) mener, at det er usmageligt, at Ib Poulsen fremsætter de her påstande uden beviser. Hvad siger du til det?

- At jeg synes, det er godt, at statsministeren har valgt at komme i samråd i morgen.