Dansk Folkeparti foreslog fredag, at man gør det ulovligt at høre musik, mens man kører på cykel.

Det vil man ifølge transportordfører Kim Christiansen (DF) gøre, fordi man, når man hører musik, er »fuldstændigt fraværende« i trafikken.

Men det mener retsordfører hos Socialdemokratiet, Trine Bramsen, absolut ikke er nogen god idé.

»Det er rigtigt, at det er enormt distraherende, når folk hører meget høj musik. Det tager fokus fra vejene, og der er rigtig mange ulykker, som skyldes uopmærksomhed af den ene eller anden årsag,« siger hun til Jyllands-Posten.

»Det er rigtigt, at det er enormt distraherende, når folk hører meget høj musik. Det tager fokus fra vejene, og der er rigtig mange ulykker, som skyldes uopmærksomhed af den ene eller anden årsag,« siger hun til Jyllands-Posten.

»Men i forhold til at gøre det ulovligt, så tror vi på, at oplysningsvejen er bedre, når det handler om musik i ørene.«

Socialdemokratiet vil derfor hellere lave en model, hvor man oplyser folk om, hvilke konsekvenser det kan have, at man hører »meget høj« musik på cyklen.

En del af baggrunden for forslaget var ifølge Dansk Folkeparti, at man er sårbar, når man cykler, og at man derfor bør have mere fokus på hørelsen i trafikken.

Venstre er ikke afvisende over for DF’s forslag. Til TV2 fortalte Venstres transportordfører, Kristian Pihl Lorentzen, at det er »dødsensfarligt« for fodgængere og andre cyklister at køre med musik i ørene i hovedstaden.

Men selvom Socialdemokratiet ikke er klar til et decideret forbud, så er man »helt med på,« at der er et problem, lyder det fra Bramsen.

»Det er bare svært at kontrollere, hvad folk laver med deres hørepropper i ørene. Der er også folk, der kører med GPS i ørene. Det bliver jo umuligt for politiet at kontrollere, om man hører britpop eller GPS,« siger hun.

Transportordfører hos Socialdemokratiet Rasmus Prehn støtter partifællens udmelding. Han mener, at det er en meget lille gruppe, der for eksempel hører meget høj musik på cyklen.

»Det (musik i ørene, red.) skal vi ikke forbyde. Det er simpelthen for nidkært. Men det er klart, at man som cyklist skal tænke over, hvor man hører musik. Det skal man ikke gøre i meget trafikerede områder. Men hvis man cykler på en cykelsti, hvor der ikke er ret meget trafik, så er det helt fint, at man lytter til en podcast eller noget god musik,« siger Prehn.

Han tilføjer, at han selv ofte lytter til musik på lange cykelture. Men at han sagtens kan høre det, hvis der for eksempel kommer et udrykningskøretøj, og at han altid tager høretelefonerne ud på meget trafikerede områder.

»Jeg synes, det er en meget stor indgriben i cyklisternes hverdag, hvis man skal til at forbyde det. Bare fordi der er en lille andel af uansvarlige cyklister, skal man ikke genere de andre,« lyder det fra Rasmus Prehn.