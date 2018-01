DF vil forbyde musik på cykelstien: »Nogle kommer kørende med 300 watt stereo i ørerne, og så er man jo fuldstændig fraværende i trafikken«

Flere partier på Christiansborg arbejder på et lovforslag, om at det skal give et klip i kørekortet at bruge sin telefonen. imens man kører bil.

Og nu melder Dansk Folkeparti, at man støtter højere bødestraffe for brugen af håndholdt mobil på cykelstien.

Som reglerne er i dag, koster det 1000 kr. at blive taget af ordensmagten med telefonen i hånden.

Og det er ikke nok med højere bødestraffe. Det skal også være slut med musik i ørerne, lyder det fra Dansk Folkepartis transportsordfører. Det skriver TV2.

»Nogle kommer kørende med 300 watt stereo i ørerne, og så er man jo fuldstændig fraværende i trafikken. Når man cykler, er man sårbar, og derfor bør man altså have meget mere fokus på trafikken, og her er en af vores vigtigste sanser hørelsen,« udtaler Kim Christiansen til TV2.

Han mener dog ikke, at forbuddet også skal gælde for biler, da man - ifølge Kim Christiansen - ikke lytter til musik på samme lydniveau i bilen som på cykelstien.

Vestre er ikke afvisende over for DF’s forslag. Til TV2 fortæller Venstres transportordfører, Kristian Pihl Lorentzen, at det er dødsensfarligt for fodgængere og andre cyklister at køre med musik i ørene i hovedstaden.

Cyklistforbundets direktør, Klaus Bondam, er imod et forbud mod musik i ørene, men han er ikke afvisende over for større bødestraffe for brugen af håndholdt mobil på landets cykelstier for at få antallet af trafikulykker med cyklister ned.

Ifølge tal fra Sikker Trafik har 81 cyklister mistet livet, og 1744 er kommet alvorligt til skade i perioden 2012 til 2016. Ulykkestallet for cyklister ligger stabilt i modsætning til andre trafikulykker, som ellers har været nedafgående i de senere år.