JP's politiske analytiker: Lækage forpester forhandlinger og sår tvivl om Løkkes streg i sandet

Det er alt andet end belejligt for sammenholdet i blå blok, at statsminister Lars Løkke Rasmussens udlændingeforhandlingstilbud til Dansk Folkeparti er blevet lækket.

Tilbuddet viser, at regeringen var klar til at risikere sager ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol for at få Dansk Folkeparti til at støtte skattelettelser.

Jyllands-Postens politiske analytiker, Marchen Neel Gjertsen, påpeger, at den slags lækager af interne forhandlingsdokumenter er farlige for tilliden partierne i mellem.

Bag lukkede døre: Regeringen ville gå til konventionernes grænser for at lokke DF

»Lækager er gift for forhandlinger, og vi skal huske, at selv om den store skattereform er lagt i skuffen, så forhandler DF og regeringen stadig videre om en mindre skattereform, og der skal også forhandles udlændingestramninger senere på året. I sådan en situation er det farligt, når fortrolige oplysninger siver. Det er altødelæggende for tilliden, som er så vigtig for at nå til enighed om noget,« siger hun.

Oven på sammenbruddet i december og januar, hvor regeringen opgav at blive enige med DF om en skatteaftale og udlændingestramninger er der fortsatte samarbejdsvanskeligheder i den blå familie.

Lækagen viser, hvor meget DF gik glip af, da forhandlingerne brød sammen. Marchen Neel Gjertsen, Jyllands-Posten Lækagen viser, hvor meget DF gik glip af, da forhandlingerne brød sammen.

»Der er stadig en elendig stemning. Både LA og Venstre har kastet sig ud i åben krig med DF, statsministeren har været hård, og i dag stemmer Hernings borgmester, Lars Krarup i med en ordentlig bredside til DF i Weekendavisen. Det er virkelig nye toner i Venstre, hvor få har haft mod til at sige den slags højt. Og angrebene forpester forholdet til støttepartiet - hvis man kan kalde DF det stadig,« siger Marchen Neel Gjertsen.

Det lækkede aftaleudkast, som Jyllands-Posten i dag kan offentliggøre indholdet af, viser, at Løkke var klar til at gå langt for at for DF's støtte til skattelettelser. Regeringen var bl.a. klar til et opgør med integrationen for de flygtninge, der har midlertidig beskyttelsesstatus – især flygtninge fra Syrien.

Herning-borgmester: Venstre skal tage flere opgør med DF

Ét forslag gik på at indføre en "femårsregel", der ville betyde, at et barns ophold i Danmark ikke skulle »tillægges vægt inden for de første fem år af barnets ophold her i landet,« når myndighederne vurderer, om den gruppe af flygtninge skal have inddraget opholdstilladelsen og rejse hjem.

Lækket udkast: Her er de stramninger, som DF sagde nej til Vi tilbød et »reelt paradigmeskifte« i udlændingspolitikken, siger regeringspartierne. Mere ord end handling, mener DF-formand Kristian Thulesen Dahl.

Derudover var regeringen blandt andet også klar til at droppe den såkaldte IGU (integrationsgrunduddannelse) for gruppen efter 2019. IGU er ellers et af statsminister Lars Løkke Rasmussens prestigeprojekter.

»Lækagen viser, hvor meget DF gik glip af, da forhandlingerne brød sammen. Men det kan faktisk vise sig at blive en fordel for DF alligevel. Nu kan partiet åbent pege på alt det, regeringen allerede har givet af indrømmelser. Når udlændinge skal forhandles igen, bliver det svært for regeringen at tage afstand fra ting, den allerede sort på hvidt har givet sig på,« siger Marchen Neel Gjertsen.

R: Uhørt at regeringen ville løbe fra trepartsaftale

»Da Løkke i forrige uge afviste at fortsætte forhandlingerne med DF om udlændinge og skat, fik han visse steder ros for at trække en streg i sandet over for DF. Det er der et stort publikum til. Men når de samme mennesker ser, hvor langt han i den lækkede aftale alligevel var villig til at gå, står den streg noget sløret. Og i DF giver det bare mere blod på tanden, derfor er den blå krise langt fra forbi,« lyder hendes analyse.