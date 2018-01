R: Uhørt at regeringen ville løbe fra trepartsaftale

Et lækket aftaleudkast kan nu løfte sløret for, hvilke stramninger af udlændingepolitikken regeringen tilbød Dansk Folkeparti i de tilspidsede skatteforhandlinger i december.

Regeringen var blandt andet klar til et opgør med integrationen for de flygtninge, der har midlertidig beskyttelsesstatus - især flygtninge fra Syrien.

En manøvre, som regeringen ifølge aftaleteksten selv kalder et "paradigmeskift".

Det betyder, at man også var klar til at droppe de såkaldte IGU-forløb for denne gruppe flygtninge.

Bag lukkede døre: Regeringen ville gå til konventionernes grænser for at lokke DF

IGU står for integrationsgrunduddannelse og er en del af en trepartsaftale, som regeringen blev enig med arbejdsmarkedets parter om at indføre i 2016.

De Radikales udlændingeordfører, Sofie Carsten Nielsen, kalder det uhørt, at regeringen tilsyneladende var klar til at løbe fra sin egen aftale.

- Det viser jo desværre, at man var klar til at stikke arbejdsmarkedets parter i ryggen. Det er helt håbløst at aflyse aftaler, man selv har indgået.

- Vi synes, at mennesker, der kommer til Danmark, skal bidrage. Det troede vi egentlig også var holdningen hos Venstre, siger Sofie Carsten Nielsen.

Hun kalder det logisk, at når man er i landet, så skal man bidrage og have adgang til arbejde, så man kan være en del af samfundet og ikke ligge samfundet til last.

- Det er IGU'en første skridt på vej mod, siger hun.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen sagde tidligere på måneden, at man opgav at lande en skatteaftale, blandt andet fordi han ikke vil "knytte hver en skattepolitisk krone med udlændingepolitiske tiltag".

Lækket udkast: Her er de stramninger, som DF sagde nej til Vi tilbød et »reelt paradigmeskifte« i udlændingspolitikken, siger regeringspartierne. Mere ord end handling, mener DF-formand Kristian Thulesen Dahl.

Men statsministeren havde ingen intentioner om at trække en "streg i sandet" i forhold til Dansk Folkeparti, mener De Radikales udlændingeordfører, Sofie Carsten Nielsen.

- Regeringen havde tydeligvis ingen intentioner om at sætte en fod ned eller sige: "Hertil og ikke længere" i forhold til udlændingepolitikken. De var villige til at gå langt ud over grænsen, mens Dansk Folkeparti måske blev for grådige og ville have mere, og derfor strandede aftalen.