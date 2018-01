Laura Lindahl går efter Villum Christensens folketingsplads

Folketingsmedlem for Liberal Alliance Laura Lindahl går efter at blive partiets spidskandidat i Sjællands Storkreds.

Pladsen er tom, efter at LA-folketingsmedlem Villum Christensen i sidste uge meddelte, at han ikke opstiller ved næste valg. Han vil i stedet være borgmester i Slagelse, oplyste han.

Laura Lindahl er i dag valgt i Københavns Storkreds.

Laura Lindahl bor på Frederiksberg, hvor hun også sidder i kommunalbestyrelsen. Men hun fremhæver i en pressemeddelelse, at hun har boet i Køge i mange år. Og at hun har gået på Solrød Gymnasium.

- Der er ingen tvivl om, at vi i Liberal Alliance skal gøre os ekstra umage i den kommende tid for at få gennemført liberal politik og ikke mindst styrke vores lokale partiorganisationer, så vi er klar til næste valg, siger hun i pressemeddelelsen.

- Hvis jeg bliver ny spidskandidat i Sjællands Storkreds, så er det mine to klare prioriteter.

LA-profil genopstiller ikke til Folketinget: Vil være borgmester

Laura Lindahl blev ved seneste folketingsvalg valgt som folketingsmedlem nummer to i LA's Københavns Storkreds efter økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille.

Villum Christensens farvel til Folketinget hænger sammen med et af de mest spektakulære udfald af kommunalvalget i november.

LA-politikeren har været med til at sikre flertal for socialdemokraten John Dyrby Paulsen som borgmester i Slagelse, der til gengæld har skrevet under på en aftale om, at Villum Christensen kan blive borgmester efter to år.

Hvis LA-politikeren altså vil til den tid. Flere politiske iagttagere har kaldt Slagelse-aftalen tynd, fordi det i sidste ende er op til Dyrby Paulsen, om han vil vige pladsen.

Og fordi der ikke er et flertal i byrådet, der har forpligtet sig til at støtte Villum Christensen som borgmester.

Liberal Alliance i Sjællands Storkreds holder opstillingsmøde 3. februar.