V og K går i rette med Samuelsen om skat

Liberal Alliances handlinger i efteråret fik direkte konsekvenser for den skattepakke, der i løbet af forhandlingerne blev stadigt mindre og mindre, i takt med at partiet fejrede »historiske« skattelettelser på forhånd.

Så hård lyder dommen fra Venstre og De Konservative på dagen, hvor LA-toppen skal forklare sig over for baglandet på et krisemøde i Nyborg.

»Det bliver sværere at få en part til at give sig i en forhandlingsposition, hvis man står med hænderne over hovedet og fejrer sejren på forhånd,« siger Mette Abildgaard, gruppeformand for De Konservative.

Politisk leder Anders Samuelsen (LA) tog allerede et stik hjem tidligt i december og lovede store skattelettelser til danskerne.

»Nu kommer de. Inden jul endda. Og de bliver de største i mands minde,« skrev han på det sociale medie Twitter.

På det tidspunkt lå der på forhandlingsbordet et aftaleudkast, som ville betyde skattelettelser for 10,8 mia. kr., viser interne dokumenter, som Jyllands-Posten er i besiddelse af.

Men efter Samuelsens sejrssikre attitude og partiets trusler om ikke at stemme for finansloven skrumpede skitsen på under en uge ind til 7,2 mia. kr., viser endnu et aftaleudkast.

»Selv en blind kunne i slutningen af sidste år se, at der var nogle meningsudvekslinger, der fik en respons og en konsekvens. Det var ret tydeligt,« siger politisk ordfører for Venstre Jakob Ellemann-Jensen.

I disse dage forhandler regeringen og DF om en skattepakke, der tegner til at sænke skatten på arbejde for 1 mia. kr. og gøre det mere attraktivt at spare op til pension for ca. 2,5 mia. kr. Altså samlet 3,5 mia. kr.

Kritikken stiger i LA-baglandet: Og det er et helt andet formandsnavn, de unge taler om 11 af 54 lokalformænd vil have LA ud af regeringen. Samuelsen forstår utålmodigheden og lover, at der arbejdes benhårdt.

Dansk Folkeparti vil ikke udtale sig om de interne forhandlinger, men gruppeformand Peter Skaarup nøjes med at konstatere:

»Det er klassisk lærdom på Christiansborg, at man ikke går ud og fortæller om alle sine fremragende resultater, før de er i hus.«

Anders Samuelsen har siden undskyldt sin og partiets fremfærd, men sagde torsdag morgen inden et gruppemøde, at han »ikke var sikker på, at resultatet havde været anderledes«, hvis han og partiet havde handlet på anden vis. Samuelsen skal i dag forklare sig over for LA’s bagland på et krisemøde i Nyborg.

Partiets finansordfører, Joachim B. Olsen, kritiserer, at DF »straffer danskerne på grund af bestemte formuleringer«:

»Det viser, hvor absurd dansk politik kan være.«