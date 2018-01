Kristian Jensen: Skatteaftale kan laves hurtigt - de største knaster er på udlændingeområdet

Når politikerne møder ind på Christiansborg i næste uge efter jul og nytår, vil alles øjne være rettet mod blå blok.

Regeringen og Dansk Folkeparti skal nemlig genoptage forhandlingerne om en skattereform og yderligere stramninger i udlændingepolitikken.

Hvis regeringen på nogen måde ønsker "en større" skattereform, så skal en udlændingeaftale forhandles på plads først. Det har DF-formand Kristian Thulesen Dahl udtalt til Jyllands-Posten lørdag.

Og alt tyder i hvert fald på, at forhandlingerne om udlændinge begynder først. En skatteaftale kan parterne blive enige om på kort tid.

Det er meldingen fra både finansminister Kristian Jensen (V) og DF's formand, Kristian Thulesen Dahl. Duoen har lørdag deltaget ved De Radikales nytårsstævne i Nyborg.

- På skatteområdet har vi drøftet spørgsmålene meget nøje. Vi har et klart billede af, hvordan vi finder hinanden, siger finansminister Kristian Jensen.

- På udlændingeområdet er der mere arbejde, der skal gøres, og det er det arbejde, som Thulesen Dahl mener, at vi skal starte med.

- Jeg konstaterer, at de største knaster er på udlændingeområdet, siger Venstres næstformand.

Thulesen Dahl kalder en udlændingeaftale for afgørende i forhold til en efterfølgende skatteaftale.

- Jeg regner med, at vi primært tager hånd om udlændingespørgsmålet, når vi skal forhandle igen.

- Så vi kan se, hvor langt vi kan komme i forhold til det paradigmeskift, vi ønsker på udlændingeområdet.

- Og så bliver det en test, i forhold til hvor meget vi efterfølgende ville kunne gøre på skatteområdet, siger DF-formanden.

Samarbejdet og tilliden i blå blok faldt nærmest helt fra hinanden i december, hvor det dog lykkedes parterne at blive enige om en finanslov før jul.

Men det skete først, efter at statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) involverede sig i forhandlingerne om finanslov, skat og udlændinge, som kørte på samme tid.

Om statsministeren igen skal sidde med ved forhandlingsbordet, kan Kristian Jensen ikke svare på.

- Det er ikke et spørgsmål, vi skal involvere andre i, siger Kristian Jensen og tilføjer:

- Jeg er ret sikker på, at vi får en aftale på de to områder, som tidsmæssigt også ligger på samme tid.

Thulesen Dahl kaldte i sidste måned Kristian Jensen en hæmsko for processen. Finansministeren kunne ikke tyde DF's signaler godt nok.

I dag kommer DF-formanden med lidt selverkendelse:

- Det var faktisk en kritik af os selv. Vi havde ikke i tilstrækkelig grad taget højde for, at jeg sad over for en person, som jeg ikke havde forhandlet så meget med før.