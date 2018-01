Venstre kan godt gå med til nogle af DF's ghettoforslag

Hvis det står til Dansk Folkeparti, kommer man ghettoproblemerne til livs ved blandt andet at indføre udgangsforbud for børn under 18 år efter klokken 20.

Det skal desuden være slut med at bygge nye moskéer i ghettobyer, og folk med midlertidigt asyl skal sendes hjem.

Regeringens støtteparti er i torsdagens udgave af BT kommet med syv forslag, som skal komme problemerne i ghettoerne til livs.

Regeringen kommer med et ghettoudspil i begyndelsen af 2018, og indtil det er kommet, vil Venstres politiske ordfører, Jakob Ellemann-Jensen, ikke sige for meget.

- Det er positivt, at andre politiske partier melder sig på banen i denne debat, hvilket statsministeren også lagde op til i sin nytårstale.

- Omkring de konkrete forslag fra DF vil jeg vente med at forholde mig til dem, indtil vi ser regeringens udspil senere på året.

- De fleste, som ser forslagene, kan nok gøre sig nogle forestillinger om, hvor Venstre ligger i forhold til dem.

- Der vil være nogle af forslagene, hvor vi vil sige, at det er måske en meget god idé, og ved nogle forslag vil vi sige, at dette er uden for skiven, siger Ellemann-Jensen.

Ghettoerne er i fokus efter statsminister Lars Løkke Rasmussens (V) nytårstale. Her talte Løkke om at afvikle ghettoerne.

- Jeg glæder mig over, at der er andre, som melder sig ind i kampen. Nogle gange skal man også tænke lidt ud af boksen og tænke mere kreativt, end hvad der kan lade sig gøre, siger Ellemann-Jensen.

- Det skal der også være plads til her, og så er jeg sikker på, at vi finder nogle brugbare løsninger, som kan mindske de udfordringer, vi har med parallelsamfund i Danmark, siger den politiske ordfører.