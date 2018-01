Dansk Folkepartis ghettokrav: Udgangsforbud efter klokken 20 for unge

Udgangsforbud for børn under 18 år efter klokken 20. Slut med at bygge nye moskéer i ghettobyer. Og folk med midlertidigt asyl skal sendes hjem.

Det er nogle af de krav, som Dansk Folkeparti har til regeringen i forhold til ghettoerne.

Det siger udlændinge- og integrationsordfører Martin Henriksen (DF) til BT.

Fakta: Her er DF's syv ghettoforslag til regeringen

Ghettoerne er for alvor kommet i fokus igen, efter at statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) i sin nytårstale proklamerede at ville afvikle ghettoerne helt.

- Det er fint, at statsministeren vil gøre noget ved ghettoproblemerne. I nogle tilfælde kan det være fint nok at rive nogle bygninger ned.

- Men jeg tvivler på, at det for alvor kan løse problemerne. Men Lars Løkke mangler at komme med nogle forslag, der peger fremad, siger Martin Henriksen til BT.

Borgmester vil begrænse beboerdemokrati i ghettoer

I alt syv ghettoforslag vil DF tage med, når regeringen fremlægger et ghettoudspil og indkalder til forhandlinger på området.

Til Ritzau uddyber Martin Henriksen forslaget om udgangsforbund efter klokken 20 for unge.

- Unge mennesker på for eksempel 10, 11 eller 12 år skal ikke rende rundt i de sene aftentimer, hvis de bor i et område, hvor der er kriminalitet og utryghed.

- Det er vigtigt, at de er hjemme hos familien i stedet for at være ude hos de kriminelle elementer, som kan præge dem i en negativ retning, siger Martin Henriksen.

Virkeligheden er langt foran Løkke: Der rives ned og føres skarp kontrol i ghettoerne Boligområderne på regeringens ghettoliste giver fortrinsret til lejligheder for folk med job eller under uddannelse.

Ifølge DF bør det i værste fald koste forældrene økonomisk - eksempelvis i børnepenge - hvis deres børn ikke er hjemme senest klokken 20.

Det konkrete ghettoudspil fra regeringen kommer i begyndelsen af det nye år, oplyste Løkke i sin nytårstale.

- Vi skal sætte et nyt mål om at afvikle ghettoerne helt. Nogle steder ved at bryde betonen op og rive bygninger ned. Sprede indbyggerne og genhuse dem i forskellige områder, lød det fra statsministeren i nytårstalen.

Arkitekten i Gellerup: »Betonen skal væk, siger man. Men der er ikke noget galt med beton, tværtimod« Ghettoerne skal fjernes fra danmarkskortet - rived ned, hvis det er nødvendigt, siger statsministeren. Men mange vil gerne blive boende i ghettoer.

Transport- og Bygningsministeriet offentliggjorde i sidste måned regeringens liste over ghettoområder i Danmark. 22 danske boligområder er på regeringens liste.

Venstres udlændinge- og integrationsordfører, Marcus Knuth, konstaterer over for BT, at DF har "mange kreative idéer på udlændingeområdet".