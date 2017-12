Tusindvis af 17-årige har fået kørekort med forsøgsordning

Flere end 22.000 17-årige fået kørekort, siden en forsøgsordning fra årsskiftet sidste år gjorde det muligt, at 17-årige kan tage kørekort og efterfølgende sidde bag rattet med en ledsager.

Det viser tal fra Rigspolitiet, skriver DR.

Efter et år med forsøgsordningen, som i alt skal vare i tre år, er Venstre klar til at gøre den permanent, lyder det fra partiets transportordfører, Kristian Pihl Lorentzen.

17-årig bilist fik sit første klip - syv timer efter han havde fået kørekortet

- Jeg tør godt spå, at det her bliver en stor succes, og at vi skal sørge for at gøre den her ordning permanent, og det er vi klar til fra Venstres side, siger han til DR.

Han understreger dog, at han vil respektere, at ordningen fortsætter de næste to år og derefter evalueres.

Fakta: Her er reglerne for kørekort til 17-årige

Også transportminister Ole Birk Olesen (LA) er positiv efter det første år med de 17-årige bilister.

- Det ser ud til, at det har været en succes, siger han.

- Rigtig mange unge mennesker har benyttet sig af ordningen, og dermed har vi opnået det, vi gerne ville - nemlig at unge mennesker det første år kører med en ledsager i stedet for, at de slippes løs og kører på egen hånd fra start.

Hos Rådet for Sikker Trafik er man spændt på at se, hvordan det går med forsøgsordningen i de kommende år, når de 17-årige med kørekort fylder 18 år og dermed må køre uden ledsager i bilen.

Kørekortkaos: Er det rimeligt, at man skal rejse flere hundrede km for at få lov at gå til køreprøve? Nej, siger politikere, der efter flere års kaos med at få lov at gå til køreprøve, nu vil privatisere opgaven og fjerne den helt fra politiet.

- Mangel på rutine og erfaring er en af de væsentligste årsager til, at de unge har så høj en risiko for trafikulykker. Så de skal have nogle flere kilometer under huden, og det skal ske sammen med nogle erfarne bilister, siger dokumentationschef Jesper Sølund til Ritzau.

Kørelærere: Det går fint med 17-årige bag rattet

Han håber, resultaterne bliver ligeså gode, som de har været i eksempelvis Tyskland, Holland og Norge, hvor de unge bilister, når de fylder 18 år, kører pænere og er involveret i færre trafikulykker.