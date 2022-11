Tre usædvanligt velbevarede skibsvrag ligger øde på bunden af Østersøen.

Under en ekspedition har et hold af eksperter fundet og filmet de næsten intakte træskibe, som formodes at være over 300 år gamle.

Det oplyser Sea War Museum Jutland i en pressemeddelelse. Med til ekspeditionen var foruden eksperter fra krigsmuseet også specialister fra Nationalmuseet.