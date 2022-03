Ny russisk lov kvæler protester fra krigskritiske forskere

»Det er enormt sensitivt, om de vælger at tage stilling til krigen eller ej. På den ene side kan forskerne ikke udtale sig kritisk uden at risikere at blive straffet for det. På den anden side kan det også få konsekvenser, hvis de ikke går ud offentligt og tager afstand, fordi det sætter dem i et dårligt lys i internationale forskningsmiljøer,« tilføjer hun.

Fyring kan blive konsekvensen

Den Russiske Føderations forfatning foreskriver, at en lov som den, regimet har vedtaget mod ”falsk information”, ikke kan virke med tilbagevirkende kraft, står der i meddelelsen om, hvorfor protestbrevet fra Higher School of Economics er blevet slettet.

Birgitte Beck Pristed, der forsker i russisk kultur, tvivler dog på, at alle de forskere, der nåede at skrive under med navns nævnelse, før loven trådte i kraft, slipper for en eller anden form for straf.

»Novaja gazeta, som stort set er det eneste uafhængige russiske medie, der endnu ikke er blevet lukket, skriver, at interne bortvisningssager mod studerende og forskere, der har været på gaden for at protestere, nu går i gang ved Skt. Petersborg Statsuniversitet,« siger Birgitte Beck Pristed, der er lektor på Institut for Kultur og Samfund på Aarhus Universitet, til Videnskab.dk.

»Det næste, de forventer, er fyringer af ansatte, der har skrevet under på protestbreve,« siger hun og understreger, at de forskere, der har været eller er kritiske over for krigen, er i en meget vanskelig situation.

Protestbreve florerer stadig

Det russiske regime har dog ikke formået at lukke helt ned for åbne protestbreve. Der ligger stadig nogle få mod krigen i Ukraine offentligt tilgængeligt online, fortæller Birgitte Beck Pristed.

»Men underskrifterne på brevene er blevet fjernet, så man ikke kan identificere dem, der har skrevet under,« siger hun.