Russiske forskere kalder Rusland slyngelstat i brev til Putin

Deriblandt en mission mellem Rusland og Europa om i fællesskab at lande en rover på Mars.

Ifølge Det Europæiske Rumfartsagentur (ESA) er det ”usandsynligt”, at missionen om at sende et russisk rumfartøj til Mars for at lande en rover vil blive indledt i år som planlagt.

- Humanistiske værdier er grundlaget, som videnskaben er bygget på. De mange år, der er brugt på at styrke Ruslands omdømme som et førende centrum for matematik, er blevet fuldstændig ødelagt, hedder det i brevet fra forskerne.

Det påpeges i brevet, at en international kongres for matematikere, som Rusland var udpeget som vært for i juli, er blevet aflyst som følge af invasionen.

Underskriverne betegner også Rusland som ”den militære aggressor og følgelig en slyngelstat”.