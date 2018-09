Forskere: Et produkt, som mange bruger, dræber bier

Bier er utroligt vigtige i forhold til at bestøve fødevarer som grøntsager, nødder og frugt. Faktisk bliver 70 af de 100 vigtigste fødevarer på verdensplan bestøvet af de flyvende insekter, skriver Daily Mail.

Men antallet af bier er på verdensplan stærkt faldende af flere årsager. Indskrænkede leveområder, global opvarmning, mangel på føde, luftforurening og tørke er nogle af dem. Og nu afslører forskere, at ukrudtsmidler som Roundup er med til at udrydde bierne.

Det er forskere ved universitetet i Texas, der har gjort opdagelsen. Det viser sig, at det er indholdet af glyphosat i Roundup og lignende ukrudtsmidler, der er synderen. Glyphosat bevirker, at bierne mister gavnlige bakterier i fordøjelsessystemet. Det gør dem i sidste ende mere sårbare over for infektioner og skadelige bakterier.

»Der er behov for bedre guidelines i forbindelse med brugen af glyphosat, især i forhold til områder hvor bier udsættes for stoffet. Lige nu er den generelle antagelse, at bier ikke tager skade. Vores studier viser, at det gør de," siger Erick Motta, leder af undersøgelsen ved universitetet i Texas.

Glyphosat har hidtil været frikendt for at skade bier, da man mente, at det kun påvirkede et bestemt enzym i planter og mikroorganismer. Man mente derfor, at det ikke var giftigt for dyr. Men den opfattelse ændrer den nye forskning altså afgørende på.

Forskerne udsatte bier for doser af glyphosfat svarende til dem der typisk findes i afgrøder, i haver og i grønne beplantninger langs vejene. Bierne blev herefter farvemærket, så forskerne kunne finde dem igen. Tre dage senere viste det sig, at indholdet af gunstige bakterier i fordøjelsessystemet var væsentligt reduceret. Den hårdest ramte bakterie hjælper bier med at fordøje føde og bekæmpe patogener. Efter otte dage var kun hver tiende bi, hvis mikrobiom var blevet ændret af glyphosat, stadig i live.

Professor Nancy Moran fra universitetet i Texas påpeger, at glyphosat-effekten ser ud til at ramme alle bityper.

Ukrudtsmidlet Roundup har tidligere været mistænkt for at kunne give kræft hos mennesker. Tidligere i år vandt en kræftsyg mand en stor millionerstatning i en opsigtsvækkende retssag over ukrudtsmiddelproducenten Monsanto. Dommen er efterfølgende blevet anket.