Selv om planter altid har haft den i dag 69-årige Boi Jensens interesse, tilbragte han først 31 år af sit liv i bankverdenen, før han i 2003 valgte at fordybe sig helt i den planteskole, han havde startet op som et fritidsprojekt i 1980.

I dag driver han skolen, der ligger i Holstebro og går under navnet Frugttræsplanteskolen De Gamle Sorter, på fuldtid. Her har han blandt andet en produktion på over 150 æblesorter og mindst 200 andre frugtsorter. Derudover afholder han podekurser, sælger grundstammer og podekviste til de, der gerne vil lære at pode, og undersøger ukendte æblesorter, som ønskes lavet på bestilling.