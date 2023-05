Der lugtede af røg i elevatoren. Ikke cigaretrøg, men røg-røg som et efterladt bål. Mærkelig lugt her i stueetagen. Den fik mig til at tænke på Louis Malles fremragende film ”Ascenseur pour l’eschafaud” (Elevator til skafottet), selv om det vist ikke er meningen, man skal komme til at tænke på film, når man kommer her. Ikke franske film, ikke den film i hvert fald.