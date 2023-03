Var nogen dejset om ude i køkkenet? Eller var det en ondskabsfuld spøg? Skjult kamera?

Spørgsmålene hobede sig op, da vi stod med overtøjet på for at betale. Her var ikke et øje; ingen gæster, intet personale, kun os. I en gabende tom restaurant.

Restauratøren var som sunket i jorden, og vi blev mere og mere rådvilde, som minutterne gik.