2018-årgangen i Barolo var en af de mest krævende for vinbønderne i flere år, men heldigvis er det lykkedes mange producenter at skabe elegante, frugtrige vine med en mildere og mere imødekommende tanninstruktur, der gør, at de ikke behøver mange år på langs for at finde harmonien.

Den er allerede ganske åbne og charmerende nu. Det er der fire eksempler på her, de smager allerede fremragende nu og vil være distingveret selskab til weekendens ribeye.