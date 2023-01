Foråret udviklede sig intet mindre end katastrofalt, og alt pegede i retning af, at 2018 ville ende i gru; et nyt 2002, et ægte annus horribilis.

Mens mange vinproducenter nord for Alperne kæmpede med ekstrem tørke og nye lammende varmerekorder, var situationen i Piemonte den stik modsatte. Uvejr og kolossale mængder nedbør væltede ned over Barolo-zonens vinmarker, særligt i maj, hvilket resulterede i et af de vådeste forår, der nogensinde er registreret i området. Da havde mange producenter allerede opgivet håbet.