06/02/2022 KL. 16:00

For abonnenter

Vi har glemt de gamle egnsretter: Gule ærter, sønderjysk grønlangkål og klassiske frikadeller giver masser af næring og varme om vinteren

Selvom Danmark er et lille land, er den kulinariske variation stor, fortæller Nanna Simonsen her i et uddrag af hendes seneste kogebog ”Vores mad” om traditionelle danske egnsretter.