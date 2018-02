Sund hverdagsmad med Suzy Wengel: Sådan gør du frikadellerne lidt mere lækre

FAKTA: Suzy Wengel er en af Danmarks mest populære kostvejledere med sit Sense-program. Hun har solgt flere end 200.000 bøger, holder foredrag om kost og livsstil og har mere end 114.000 følgere på Facebook og 23.000 følgere på Instagram. Hos Jyllands-Posten er hun en fast og populær blogger om kost og livsstil. I denne serie madvideoer præsenterer Suzy Wengel kendte hverdagsretter med et sundt og lækkert twist, fra morgenmaden over frokosten og til aftensmaden. Der er noget for alle aldre og til hele familien. Læs mere om Suzy Wengel på hendes hjemmeside.

I denne video præsenterer Suzy Wengel sin udgave af en populær hverdagsret: frikadeller.

I denne udgave ledsages de af stuvet hvidkål, kartofler, grønkål og rabarberkompot.

Opskriften:

Tilberedningstid: 60 minutter. Mængde: 2 personer. Bemærk: Frikadelleopskriften er til to dage.

500 g hakket svin og kalv

2 æg

1 dl minimælk

1 stort revet løg

2 spsk. rasp

1 tsk. salt

½ tsk. peber

40 g smør

Stuvet hvidkål:

30 g smør

2 spsk. hvedemel

3 dl minimælk

Salt og peber

Revet muskatnød

500 g hvidkål

Sprød grønkål:

2-4 stilke grønkål

1 spsk. raps- eller olivenolie

Flagesalt

Dertil:

200 g aspargeskartofler

Kørvel eller persille

Rør det hakkede kød sammen med æg, mælk, løg, rasp, salt og peber. Lad det hvile i 20 minutter.

Form til tolv frikadeller med en ske og steg dem i smør, de skal stege cirka otte til ti minutter på hver side.

Kog kartoflerne møre i letsaltet vand.

Stuvet hvidkål: Smelt smørret i en gryde. Rør mel i og tilsæt mælken ad flere omgange, imens du pisker til en jævn sovs. Smag til med salt, peber og revet muskatnød. Stuvningen skal være lidt tykkere end en almindelig sovs, da der vil hænge lidt vand ved kålen, når den vendes i. Skær hvidkål i fine strimler og kog i spilkogende vand i fire-fem minutter. Hæld kålen i et dørslag og kom den hurtigt over i stuvningen og varm igennem.

Pensl grønkål let med olie, krydr med salt og kom det i ovnen på bagepapir ved 250 grader i fem til ti minutter. Hold øje med kålen, så den ikke brænder på.

Det bør der ligge på din tallerken: En til to håndfulde stuvet hvidkål på et grønkålsblad, et par spiseskefulde rabarberkompot. To til tre frikadeller. En håndfuld kartofler. Pynt med kørvel.

Sådan fordeler du efter Sense-spisekassemodellen:

Håndfuld 1+(2): Hvidkål, grønkål

Håndfuld 3: Frikadeller

Håndfuld 4: Kartoffel, mel

Fedt: Smør, olie

Mælkeprodukt: Minimælk

Smagsgivere: Muskatnød, salt, peber, kørvel

Tip: Lav dobbelt portion frikadeller til fryseren.

683 kcal per portion

Kulhydrat: 50 g

Kostfibre: 9 g

Protein 40 g

Fedt: 34 g

