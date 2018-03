Nyt studie: Kvinders demens-risiko hænger sammen med deres form

Kvinders risiko for demens falder betragteligt, hvis de er i god fysiske form. Det viser et nyt svensk studie, der er blevet offentliggjort i The Medical Journal Neurology. Det skriver CNN.

Det er især udholdenheden, altså den tid det tager før, man er helt udmattet under en træning, som er afgørende for demens-risikoen.

Ifølge undersøgelsen kunne kvinder nedbringe deres risiko for demens med op til 88 pct. ved god fysisk form.

»Jeg var ikke overrasket over, at der var en sammenhæng, men jeg var overrasket over, at det var så stærk en sammenhæng mellem gruppen, som var i god form, og nedsat risikoen for demens,« fortæller Helena Hörder, professor i psykiatri og neurokemi ved Göteborg Universitet i Sverige, der står bag undersøgelsen.

Undersøgelsen tager udgangspunkt i 191 svenske kvinder i alderen 38 til 60 år. De gennemførte alle en ergometertest på cykel for at teste deres form tilbage i 1968.

Igennem testen blev kvindernes præstation målt ud fra hvor meget vægt eller modstand der kunne tilføjes cyklen, før de blev trætte.

Man har siden fulgt deres udvikling indtil 2012. Forsøget viser også, at den gruppe, som var i bedst form, havde en gennemsnitsalder for demenssymptomer, der lå 11 år under gruppen, der var i gennemsnitsform.

Der findes ikke præcise tal for, hvor mange danskere, som lider af demens, men tal fra Nationalt Videnscenter for Demens siger, at næsten 90.000 danskere har demens.

Prognoserne viser også, at flere danskere vil få den frygtede sygdom i fremtiden. I 2040 spår Nationalt Videnscenter for Demens, at knap 150.000 danskere vil kunne diagnosticeres med sygdommen.