Apple vil lade dig redigere sendte beskeder

Styresystemet indeholder også en lang række ændringer, hvor brugeren får større muligheder for at skabe sit eget udseende på skærmen med skrifttyper og farver.

Apple frisker også sit wallpaper op.

Hvis man synes, at man ikke lige har råd til at opdatere sin telefon eller tablet her i tider med inflation og prisstigninger, så er Apple klar med en løsning.

For Apple introducerer også en ændring i sin betalings-app Apple Pay.

Ændringen hedder Apple Pay Later, og her får en kunde mulighed for at dele sit køb op i fire rater.

Der er ingen renter.