Alsidig arbejdstablet

Anden generation af Apple Pen understøttes, så du har mulighed for at redigere billeder og tegne i hånden. Der er gjort plads til pennen i en magnetisk stribe i topkanten, hvor den kan sidde fast og oplade samtidig.

Et Magic Keyboard i matchende størrelse fås også (til den nette pris af 2.599 kr.). Det har glimrende taster og et solidt hængsel, så iPad Air kan stå oprejst i flere vinkler. Det er således muligt at opnå en relativt god oplevelse, hvis du ønsker at foretage seriøst skrivearbejde på iPad Air, som i øvrigt rummer en masse gode produktivitetsfunktioner.

Den kan snildt gøre det ud for en lille laptop. Vores eneste problem med dette setup er, at tastaturet er ret tungt. Det øger den samlede vægt til mere end det dobbelte. Derfor er der ikke længere så meget Air over det. Det er dog til at leve med. Vi taler trods alt ikke om mere end lidt over et kilo, og enhedens kræfter taget i betragtning er det altså et ret suverænt mobilt setup til den lille arbejdstaske.