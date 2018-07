Hackere har downloadet tusindvis af personoplysninger fra Borger.dk-undersøgelse

Hackere har downloadet persondata fra over 3.000 danskere, der sidste år deltog i en brugertilfredshedsundersøgelse på Borger.dk.

Det oplyser Digitaliseringsstyrelsen i en pressemeddelelse.

»Mailadresser og borgernes besvarelser er blevet tilgået og downloadet uberettiget af hackere,« skriver styrelsen om hackerangrebet.

Besvarelserne i tilfredshedsundersøgelsen, som blev lavet af Peytz og Co., blev indsamlet via pop up-vinduer på Borger.dk.

Peytz og Co. brugte en underleverandør, Typeform, som således også var i besiddelse af dataen.

Det er Typeform, der efterfølgende har haft uønskede gæster på serveren, hvor nogen har downloadet en kopi af backup-dataen. Digitaliseringsstyrelsen oplyser, at hullet blev lukket, samme dag som bristen blev opdaget.

I alt er der blevet downloadet data fra 3.098 personer. Digitaliseringsstyrelsen har givet besked til alle berørte personer pr. mail. Man har bl.a. advaret personerne om risikoen for såkaldt phishing. Dataen er desuden blevet slettet hos begge firmaer.

Phishing kan ske via en falsk mail, som ser ud til at komme fra din bank, dit forsikringsselskab eller Skat. Typisk bliver man bedt om at udlevere personlige oplysninger ved at besvare på mailen eller taste dem ind på en falsk hjemmeside.

Det kan også foregå ved, at afsenderen gemmer malware - ondsindede programmer - i vedhæftede filer, som ligger sig på computeren, når man har besøgt en inficeret hjemmeside. Disse filer installeres, uden man bemærker det, og kan potentielt opsnappe personlige oplysninger og adgangskoder på en computer, smartphone eller tablet.