Begynderguide: Kom i gang med at lytte til podcast

Lad os begynde med, hvad en podcast egentlig er for en størrelse.

Det er episoder af en lydfil eller et program, som man kan hente på nettet til aflytning enten på sin smartphone, tablet eller computer.

Podcasten vil som regel bestå af en række episoder eller afsnit, som løbende opdateres - det kan være dagligt, hver uge eller sjældnere.

Om podcast-lytning i Danmark 70 procent af danskerne ved ikke, hvordan man lytter til podcast.

15 procent af danskerne lytter hver uge til podcast, viser de senest tal fra DR Medieanalyse 2017.

Det er de 15-25-årige danskere, der streamer mest lyd, viser tal fra Kulturministeriet. Aldersgruppen streamer lyd i næsten 60 minutter om dagen.

Der er cirka 2400 danske podcast tilgængelige i iTunes i øjeblikket. Kilder: Nochmal, podcaststats.dk.

En podcast er altså en form for tv-serie kun til øret. Den kan derfor bestå af blot nogle få afsnit eller hundredvis af episoder.

Mange radioprogrammer fra eksempelvis DR og Radio24syv - såsom "Mads & Monopolet" eller "Den korte weekendavis" - bliver også udgivet som podcast.

Men derudover findes der tonsvis af andre podcast, man kan abonnere på og lytte til - lige når man vil.

Og det er netop en af fordelene ved podcast-mediet, at man ikke er afhængig af en radio, siger Eric Ziengs, der er vært på podcasten Help Marketing.

- Pointen med podcast er, at man selv bestemmer, hvornår man vil lytte til det. Og det er smart at lytte til podcast på mobiltelefonen, for den kan du tage med dig på farten, siger han.

Hvad man så vil lytte til, er helt op til ens humør og interesser. Det kan være i krimigenren, hvor et mord opklares over 11 afsnit, eller en historisk begivenhed, der genfortælles.

- Der er podcast inden for alt fra at lære at strikke, til hvordan du installerer en computer eller bliver klogere på fodbold, lingvistik eller marketing, siger han.

Men hvordan gør man helt praktisk?

Hvis du vil lytte på din smartphone, er der forskel på, om det er en iPhone eller en Android-telefon.

- Hvis det er en iPhone eller en iPad, er det ganske nemt, for den har en indbygget app, der kan afspille podcast, så længe du er på net eller på wi-fi, siger Eric Ziengs.

Appen har et lilla ikon og hedder "Podcasts".

Har man en Android-telefon, skal man derimod selv hente en app i Google Play ved at skrive "podcast" i søgefeltet.

- Der er flere forskellige at vælge imellem. De er dog stort set identiske, og nogle koster noget, nogle er gratis, så man skal bare vælge en, siger Eric Ziengs.

Vil man lytte på sin computer, er det nemmeste at installere iTunes og bruge det. Så kan man finde podcasts, lytte til musik eller se film. Og det gælder både til pc og Mac.

Der er knap 2400 danske podcast, så mængden af indhold er så enorm, at man må prøve sig lidt frem.

Heldigvis kan man få hjælp i de enkelte apps til at overskue de mange muligheder, fortæller Eric Ziengs.

- Alle de her podcast-apps er inddelt efter emner, så man kan finde noget inden for et særligt tema, der interesserer én. Det kan være kunst, sundhed, politik, børn, sport, musik eller teknologi, siger han.

Når man har fundet en podcast, man vil lytte til, kan man afspille den episode, man vil høre, men man kan også abonnere på hele serien. Man kan også downloade nogle afsnit, hvis man skal være et sted uden wi-fi.

/ritzau fokus/