4DX: En forrygende rystetur i biografsædet

Efterhånden som de fleste har storskærm og surround derhjemme, skal biografen kunne tilbyde noget mere for at lokke os ud af stuen. Det gør 4DX salen i Lyngby i den grad. Her får du ikke bare suveræn billedkvalitet (med 3D når filmene er filmet i det) og fuldt Dolby Atmos lydsystem. Salen er også blandt de to første i Dannark (den anden åbnede i Aarhus for kort tid siden), der kan give dig rystelser, vand, vind, regn, sne, røg, duft og lyseffekter. Alt om DATA tog til snigpremiere på salen i går eftermiddags, hvor vi fik lov at opleve den nye sal for fuld udblæsning med filmen Deadpool 2.

Et utal af effekter

Inden filmen fik vi en demonstration af de forskellige effekter, der udover de nævnte også inkluderer sæbebobler, som dog ikke var en del af Deadpool 2. Sæderne er delt op på rækker af fire, så de kan vippes frem, tilbage og til siderne i heftige vinkler. Der er kopholder i siden af sædet, som vi kender det, men dertil kommer også en skammel til fødderne og så er der en knap, så man kan vælge om man vil slå vandeffekterne fra (skal man videre i byen og ønsker at håret sidder ordentligt efter biografturen, kan det være en ide at gøre det).

Vand ryger op fra ryglænet af dit sædet, mens luft og duft kommer fra bagsiden af sædet foran dig. I siden af lærredet kommer røg og sne og fra væggene kommer lyseffekter og sæbebobler.

Klip fra den indledende 4DX-demofilm (0.42 min.):

Virker godt – for det meste

Det er således sjældent, at du blot får lov at sidde helt stille, uden at der foregår noget omkring dig, især ved en film som Deadpool, hvor der er fuld knald på hele tiden. I slåskampe, biljagter og og actionscener bliver man slynget rundt i sæddet, så man føler at man er med i handlingen.

Eller det gør man i hvert fald i de tilfælde, hvor det lykkedes at få film og effekter til at spille sammen. For det er bare ikke altid handlingen på billedet kan omsættes til fysiske effekter på en meningsfuld måde. Er der tale om en biljagt, så fungerer det rigtig godt med rysten i sædet, hårde ryk ved opbremsninger og svajen til sidderne ved hurtige sving. I en slåskamp mellem to eller flere kan det være sværere at koble effekterne op på handlingen, for når flere personer flyver rundt på skærmen, bliver det mere diffust, hvem effekterne er knyttet til.

Den søde duft af krudtrøg

Det er en sjov – og lidt makaber – gimmick, at du får sprøjtet vand i hovedet, når blodet springer ud af skudsåret på en bad guy. Det fungerer også glimrende, at klimaet ændrer sig en smule, og at der kommer vindpust, når man er ude i et vinterlandskab. Heldigvis er det dog aldrig så meget, så temperaturen bliver ubehageligt kold.

Efter forestillingen var vi en tur i kontrolrummet, hvor vi fik lov at se, hvor alle effekterne bliver generet. Foto: Alt om Data

Alle duftene kommer fra dette skab. Foto: Alt om Data

Duft-delen er også meget sjovt tænkt, men vi har en mistanke om, at den ikke fungerede helt under vores fremvisning. I hvert fald var det udelukkende en sødlig parfumeret duft, der opstod, uanset om der var tale om eksplosioner, brand, krudtrøg eller andet. Og der skulle faktisk være et pænt stort udvalg af dufte i arsenalet, så vi tænker, at det må være en fejl, der bliver rettet i fremtide visninger.

En ekstra dimension

Alt i alt må man sige, at du helt klart får en ekstra dimension til din biografoplevelse. Nu var denne film ikke i 3D, så om man reelt kan tale om en 4D-oplevelse er måske tvivlsomt, men vi var virkelig godt underholdt. Man bliver fastholdt i handlingen på en anden måde, når det fysiske aspekt også er med. 4DX er dog udelukkende relevant for actionfilm som Deadpool 2 eller den nye Han Solo film, som er den næste, der bliver vist i 4DX, og så vil det helt klart også være et hit i børnefilm. I de tilfælde er det værd at overveje at smide de ekstra 50 kroner det koster for en billet til en 4DX-forestilling.

Lige nu er det kun Nordisk Film biograferne i Aarhus og Lyngby, der tilbyder 4DX, men hvis det bliver en succes, kan man forestille sig, at det også vil brede sig til resten af landet.