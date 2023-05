13/05/2023 KL. 16:30

For abonnenter

Løb for livet!

Farten er heldigvis ikke det primære, når man løber for at få et bedre helbred, og netop sundhed var motivationen for det første danske motionsløb i 1969. Siden er tilslutningen til løb kun vokset, og danskerne er blandt verdens mest løbende folkefærd.