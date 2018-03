Lær dine børn Emma Gad-dyder - både i køen og på sociale medier

God opførsel og almindelig takt og tone er vigtigt for at kunne indgå i samspil med sin familie, sine venner og i det offentlige rum.

Takt og tone er et sæt regler, der gør, at man kan navigere i sociale sammenhænge, i stedet for at blive upopulær og misforstået når man ikke kan "spille efter reglerne".

Derfor er de gamle Emma Gad-dyder om god opførsel så vigtige for børn at lære. I bogen "Opfør dig ordentligt og vær en god ven" giver forfatter Sabine Lamire råd til børn og forældre om netop det.

Fakta: God opførsel på sociale medier - Skriv aldrig ondskabsfulde ting om andre. - Spørg altid, før du deler et billede af en anden person. - Skriv aldrig et opslag, når du er vred eller ked af det. - Følg ikke sider med hadefuldt eller ondskabsfuldt indhold.

- Når vi er opmærksomme, nærværende og interesserede i mennesker omkring os, så møder de os ofte på samme måde, skriver Sabrine Lemire i forordet til bogen.

Og de gode gamle dyder er ifølge Sofie Münster, der er stifter af Nordic Parenting og kendt fra tv-programmet "Opdrag en vinder", en forudsætning for at skabe empatiske og hensynsfulde børn.

- Børn skal kunne navigere i, at der er flere hensyn og interesser end kun deres egne, hvilket kræver at man kan begrænse sig selv og dermed være en god ven, der tænker på andre, siger Sofie Münster.

Så når man møder en, så skal man hilse pænt. Er det en, man ikke kender, så skal man give hånd, kigge personen i øjnene og smile, fremhæves det i bogen.

På den måde giver man den anden person positiv opmærksomhed. Som voksen er et tip, at man altid selv hilser på børn, som man hilser på voksne - altså ved at give hånd og sige sit navn.

En anden vigtig kompetence er at kunne tale pænt. Det handler ikke kun om at undlade at sige bandeord, men også om kropssprog og tonefald. Børn skal altså lære at tale klart og tydeligt, ikke mumle og tale lavt og gerne virke imødekommende i stedet for at stå med korslagte arme eller kigge væk.

De skal lære ikke at afbryde og at kunne sige tak og undskyld, lyder nogle af rådene. Som tip til forældrene lyder det, at man selv skal være et forbillede, så man ikke selv afbryder, ikke taler grimt om andre og selv husker at sige tak og undskyld.

Når børn færdes ude blandt andre mennesker, er der også vigtige regler at følge. Som hovedregel handler det om, at dine behov ikke er vigtigere end andres.

Så vent på din tur til at komme ind i bussen, rejs dig op for ældre, og hjælp, hvis nogen har brug for en hånd til en kuffert. Vis hensyn ved ikke at smide skrald på gaden eller spille bold på en tætpakket strand en sommerdag, vær stille på biblioteket og i biografen, og respektér skilte på museer og i parker.

- Det er helt afgørende, at vi stiller krav til børnene med hensyn til høflighed og ordentligt opførsel, ellers vil de kun tænke på sig selv først, siger Sofie Münster.

Kilde: "Opfør dig ordentligt og vær en god ven".

