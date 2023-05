Det virker fuldstændig oplagt at bringe Jakob Ejersbos forrygende bestsellerroman ”Nordkraft” til scenen i Aalborg, hvor også de tre fortællinger i romanen udspiller sig. Copenhagen Opera Festival gjorde det i 2021 på Teater Nordkraft i en anmelderrost operaudgave. Lige så oplagt er det, at man på Aalborg Teater har sat et stærkt, ungt