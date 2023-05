Det er ingen hemmelighed, at Ulf Pilgaards pensionering efterfulgt af Lisbet Dahl og James Prices pludselige og lidt løjerlige hop over til det reetablerede Tivolirevyen har sået tvivl om Cirkusrevyens plads på toppen af dansk revy. Og da stormen Otto i februar rev teltdugen på Bakken i stykker, så det efterhånden sort ud for revyen.