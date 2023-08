Madonna er rask og spiller koncerter til efteråret

Madonna skyder den nordamerikanskle del af turneen i gang 13. december i Brooklyn, New York.

Billetter til de originale datoer vil gælde til de nye datoer, bortset fra de koncerter, der foregår i Los Angeles og koncerten i Madison Square Garden, New York. Disse billetter refunderes, og der vil være mulighed for at købe billetter til nye datoer.

En håndfuld koncerter er aflyst. Det gælder 27. juli 2023 i Tulsa, Oklahoma, 22. december 2023 i Nashville, Tennessee, 15. januar 2024 i San Francisco, Californien, 18. januar 2024 i Las Vegas, Nevada og 20. januar 2024 i Phoenix, Arizona. Billetprisen vil blive refunderet.