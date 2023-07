Ingen kan helt sammenlignes med Sinéad O’Connor.

For 30 år siden kastede den irske sanger sig ud i frygtløs aktivisme, som førte til storhed – og fald. Fra barndomsbyen Dublin satte hun sig for at bruge sin store, klare sangstemme til at sætte fokus på bl.a. den katolske kirkes undertrykkelse af kvinder og udnyttelse af børn.