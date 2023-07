Malmø skal være vært for næste års Eurovision

Irland er det land, der har vundet Eurovision flest gange. Syv gange har landet kunnet kalde sig vinder af Eurovision Song Contest. Sverige har vundet fem gange.

Det er tredje gang, at Sverige skal være vært for musikkonkurrencen. Sidst var i 1992 og senest i 2013 efter Loreens første sejr. Her blev konkurrencen også afholdt i Malmø.

Danmarks Eurovision-håb, Reiley, formåede ikke at vinde seernes hjerter med ”Breaking My Heart”. Den færøskfødte TikTok-stjerne blev sendt hjem i semifinalen.

Danmark har ikke være i finalen siden 2019.

Danmark har vundet Eurovision tre gange: i 1963 med Grethe og Jørgen Ingmanns ”Dansevise”, i 2000 med Brødrene Olsens ”Smuk som et stjerneskud” og i 2013 med Emmelie de Forests ”Only Teardrops”.