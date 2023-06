Elton John hyldede George Michael i afskedskoncert på Glastonbury

- Jeg troede aldrig, at jeg nogensinde ville komme til at spille på Glastonbury, og her er jeg, sagde Elton John til det gigantiske menneskehav efter at have spillet ”The Bitch Is Back”.

Han brugte samtidig lejligheden til at hylde sin gode ven sangeren George Michael, som døde i 2016.

George Michael ville søndag være fyldt 60 år.

- En af Storbritanniens mest fantastiske sangere og sangskrivere var George Michael.

- Han var min ven, han var min inspiration, og i dag ville have været hans 60-års-fødselsdag, så jeg vil gerne dedikere denne sang til hans minde.

- Al den musik, han efterlod os med, er så smuk. Denne her er til dig, George, sagde Elton John, før han sang ”Don’t Let The Sun Go Down On Me”.