I en officiel udtalelse fra prisuddelingens arrangører lyder det, at den kønsneutrale kategori er blevet indført, så kunstnere bliver bedømt ”alene for deres egenskaber og populariteten af deres arbejde, i stedet for hvem de er, eller hvilken identitet de har valgt”.

Her lyder det også fra arrangørerne, at man ”anerkender og deler skuffelsen” over, at ingen kvinder er at finde på listen.

- En nøglefaktor er her, at der desværre var relativt få kommercielle udgivelser af kvinder i 2022 sammenlignet med fra mænd, lyder det i udtalelsen.

Styles’ vej til en international kanonkarriere gik gennem showet ”X Factor”, som førte ham sammen med bandet One Direction.

Sidste uge vandt den 29-årige brite to priser ved Grammy-uddelingen i USA, herunder Årets Album.