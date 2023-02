Beyoncé takker dansker efter historisk Grammy-sejr

Sidstnævnte har den danske producer Morten Ristorp været med til både at skrive og producere. Superstjernen har tilsyneladende været godt tilfreds med danskerens arbejde. For det får han en tak på Beyoncés officielle Instagram-profil, som i skrivende stund har 294 millioner følgere.

- Morten Ristorp, Raphael Saadiq og Nile Rodgers, tak for al den energi, I har lagt i ”Cuff It”, skriver Beyoncé i opslaget.

Morten Ristorp, der går under kunstnernavnet Rissi, er et af de oprindelige medlemmer i bandet Lukas Graham. Bandet var i 2017 nomineret til tre Grammy-priser for verdenshittet ”7 Years”, som Morten Ristorp var med til at skrive.