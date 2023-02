Beyoncé sad fast i trafikken under historisk Grammy-bedrift

- Jeg prøver på ikke at blive alt for rørt. Og jeg forsøger bare at nyde denne aften, sagde hun i sin glitrende kjole ifølge AFP.

I samme ombæring takkede hun sin familie og gav en særlig tak til queer-samfundet, som hun gav æren for at have opfundet den genre, hun hylder på ”Renaissance”.

Albummet er en blanding af funk, soul, rap, house og disco.

Til trods for at Beyoncé igennem tiden har slået den ene rekord efter den anden, forbliver hun en underdog i de store kategorier ved Grammy Awards.

Hun har således aldrig vundet i kategorien Bedste Album. Og kun en enkelt gang har hun vundet for Bedste Sang. Det var for ”Single Ladies” i 2008.