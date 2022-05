Depeche Mode-medstifter Andy Fletcher er død

Musiker og medstifter af bandet Depeche Mode Andy ”Fletch” Fletcher er død i en alder af 60 år.

Det skriver Depeche Mode på Twitter.

- Vi er chokerede og fyldt med overvældende sorg over vores kære ven, familiemedlem og gruppemedlem Andy ”Fletch” Fletchers alt for tidlige død.

- Fletch havde et ægte hjerte af guld og var der altid, når man havde brug for støtte, en livlig samtale, et godt grin eller en kold øl, skriver bandet.