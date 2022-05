Den glade køber er Jim Irsay, der er direktør for det amerikanske fodboldhold Indianapolis Colts.

- Jeg er begejstret over at kunne bevare og beskytte en del af amerikansk kultur, som ændrede den måde, vi ser på verden, siger Irsay i en udtalelse.

Cobains familie, der stod bag salget af guitaren, har lovet at donere en del af indtægten til Irsays organisation, der arbejder for at forbedre mental sundhed.

I et interview, som Kurt Cobain gav til magasinet Guitar World ved udgivelsen af albummet ”Nevermind” i 1991, sagde han, at netop Fender Mustang-guitaren var hans favorit.