Gasolin-guitarist havde ikke talt med Kim Larsen i 30 år: Vi var nogle stolte "motherfuckere"

»Jeg blev vækket tidligt søndag morgen og fik at vide, at Kim havde forladt sit hærgede legeme og efterladt os med minderne og alt det, vi har haft sammen på godt og ondt. Jeg faldt på det nærmeste ud af sengen: "What?!"

Hele min krop begyndte at ryste og gjorde det hele dagen.«

Ordene er skrevet af Franz Beckerlee på Facebook, og de omhandler nyheden om Kim Larsens død.

Franz Beckerlee blev - sammen med Kim Larsen - berømtheder i Danmark i 1970’erne. Franz Beckerlee var leadguitarist i Gasolin’ - dansk musiks største rockband med klassikere som ”Rabalderstræde”, ”Kvinde min”, ”Masser af succes” og ”Strengelegen”.

Franz Beckerlee valgte i 1990’erne endegyldigt at kvitte musikken for udelukkende at fokusere på den billedkunst, han havde dyrket før tiden i Gasolin.

Franz Beckerlee fylder 75 år: »Jeg sælger alt, hvad jeg laver, så man kan virkelig sige, at jeg har medvind på cykelstien« 75 år tirsdag: Den tidligere guitarist i Gasolin’ svinger med succes malerpenslen.

I facebook-opslaget skriver Franz Beckerlee, at han ikke havde talt med Kim Larsen i 30 år.

»Vi har ikke talt sammen i over 30 år, fordi han havde travlt med sit, og jeg havde travlt med mit, men også fordi vi var nogle stolte "motherfuckere" begge to. Men den tid vi havde sammen i Gasolin kan ingen ta' fra os, jeg tror vi gik mere ind i hinandens sjæl dengang, end vi gjorde med vores kærester i samme periode.«

Franz Beckerlee slutter opslaget af med at skrive, at han håber, at de en gang »kan mødes hinsides til at udveksle en masse frisk sladder.«

»I can't wait to see you.«