Fakta: De skal dyste i Dansk Melodi Grand Prix 2018

New public management lovede frihed og medansvar, men skabte en neoliberal totalitarisme.

Han er allerede blevet idømt livstidsfængsel for seks drab, men nu kommer flere til.

Finansforbundet overvejer retslige skridt mod de banker, der forbyder ansatte at eje bitcoins. Finans

Regeringen udpeger godt 13.500 hektar skov, der fremover vil få lov at stå urørt. Eksperter og naturfredningsfolk jubler over projektet.

Her bliver naturen boss:

En undersøgelse om danskernes forhold til mad, viser bl.a., at hver fjerde dansker spiser alene.

Overenskomstforhandlingerne for 750.000 offentligt ansatte har ligget i dvale siden midten af december, men nu er der fremskridt.

Nye fotos af Margrethe Vestager og Bjarke Ingels er to blandt hundredvis af portrætter i en ny udstilling af den danske stjernefotograf Søren Solkær.

Aalborg skal næste år være vært for melodigrandprix. Se hvilke andre byer, der ellers har huset showet.

Ældrerådet i Aarhus vil arbejde for bedre forhold i plejeboliger og i hjemmeplejen.

To centre i hjernen bestemmer, hvornår du skal gå eller løbe.

Kia Stonic er lavere end de fleste af konkurrenterne, og det gør, at man savner lidt af crossover-fornemmelsen. Prisen er også i den høje ende, mens komforten halter.

